Пробное внешнее независимое оценивание по английскому языку было сорвано во Львовской, Волынской и Ровенской областях из-за некачественного технического обеспечения

Об этом сообщает Galinfo.

Части аудирования не было вовсе, потому что не было полноценной записи - вместо 30 минут, участники прослушали запись продолжительностью около 15 минут. После этого запись просто оборвалась.

Как сообщили во Львовском региональном центре оценивания качества образования, диск с аудиозаписью записывали во Львовском региональном центре оценивания качества образования, делали в таких масштабах впервые и эталонный диск не переслушали до конца.

В результате все 470 дисков оказались бракованными.

Поэтому всем участникам "проваденного" тестирования будет продлен срок ввода результатов по данному предмету до 3 апреля 2018.

Повторно пройти задание по аудированию по английскому языку каждый участник из Волынской, Львовской, Ровенской областей сможет, только они будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования 31 марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", для проведения внешнего независимого оценивания по иностранным языкам в 2018 году должны были специально оснащать аудитории устройствами для проигрывания дисков со звуковой записью (аудиоцентром, аудиопроигрывателем, магнитолой компьютером и т.д.)

Напомним также, что на ВНО в этом году зарегистрировались 290 574 человека.