В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с министром социальной политики Андреем Ревой о ситуации с пенсиями военнослужащих, передает "Правительственный портал".

"В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая начнется системная выплата уже повышенных военных пенсий", - сообщил Гройсман.

Он отметил важность того, чтобы до мая все выплаты были осуществлены в полном объеме, ведь с этого месяца необходимо выходить на системность повышенных выплат.

При этом, Рева напомнил, что средний размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Он заверил, что все будет проходить в плановом режиме и поставленные задачи будут выполнены.

Напомним, ранее Рева рассказал, как будут повышать пенсии при большом стаже.