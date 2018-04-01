Сегодня, 1 апреля, в поселке Чудцы Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода ММ-Ефимовский, который принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Изначально пожар возник на складе готовой продукции и охватил площадь в 400 квадратных метров. Однако когда в 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров, пожару был присвоен третий уровень сложности.

Замеры на выброс вредных веществ пока не ведутся. Информации о пострадавших нет.

Спасатели сообщают, что все, кто находился на территории предприятия, были своевременно эвакуированы.

На складе хранилась готовая продукция.

С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.

Фото: 47.mchs.gov.ru

Фото: 47.mchs.gov.ru

Как сообщала "Страна", в сети опубликован вырезанный фрагмент видео с началом пожара в "Зимней вишне" в Кемерово.

Также напомним, что суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о страшном пожаре в Кемерово.