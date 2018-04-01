В Лондоне из-за охваченного пламенем автобуса в аэропорту Станстед эвакуировали 15 тысяч человек, 100 рейсов были отменены. Об этом сообщает администрация аэропорта в соцсети Twitter.

Возгорание произошло около терминала, а в здание начал поступать едкий дым.

"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com/stn_airport

Как рассказал один из эвакуированных, на улице под дождем люди простояли около 2 часов.

Инцидент испортил пасхальные планы пассажирам компании Ryanair, которой пришлось отменить 80 рейсов.

Как выяснили впоследствии, причиной возгорания стала неисправность в двигателе автобуса.

Фото: t.me/tgTCH

Как сообщала "Страна", ранее в аэропорту Лондона прогремел взрыв. Над летными ангарами поднимался черный дым.

Также "Страна" писала, как в аэропорту Лондона сфотографировали бывшую жену Путина с новым спутником.