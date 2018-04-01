В Мариуполе во время матча городской команды и киевским клубом "Динамо" произошла драка между болельщиками и полицейскими. Об этом сообщил корреспондент "112 Украина".

Во время второго тайма болельщики столичного клуба перелезли через ограждения, использовали пиротехнику и забросали полицейских камнями.

О причинах драки не сообщается.

Предположительно, стычка возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами.

Несколько болельщиков покинули свои места, полицейские отказалась впустить их обратно в сектор. после этого началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Ещё несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

Также сообщается, что на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

Фото: mrpl.city

Фото: mrpl.city

Фото: mrpl.city

Фото: mrpl.city

Фото: mrpl.city

Фото: mrpl.city

Ультрас Маріуполя покидають межі стадіону імені Бойка, щоб допомогти фанам Динамо в бійці проти правоохоронців pic.twitter.com/REdTWum8dn — Футбол 24 (@football24tv) 1 апреля 2018 г.

Как сообщала "Страна", скандальный матч в Мариуполе завершился результативной победой "Динамо".

Напомним также, что после матча Мариуполь - Динамо на час задержат отправление поезда на Киев.