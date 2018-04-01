Во Франции из-за массовой забастовки работников железных дорог 3 апреля произойдет отмена 88% рейсов высокоскоростных поездов TGV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию SNCF.

По словам замглавы SNCF Матиаса Вишера, ожидается серьезная забастовка, которая повлечет к нарушению движения поездов.

В протестных акциях готовятся принять участие 77% машинистов SNCF. К стачке присоединятся контролеры, обслуживающий персонал и работники офисов SNCF.

В этот день будут отменены до 87% междугородных рейсов Intercite, до 70% региональных электропоездов TER.

Стачка французских железнодорожников затронет и работу международных скоростных рейсов. Будет отменено до 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном. Также ожидается отмена до 10% рейсов скоростных экспрессов Thalys, которые курсируют между севером Франции, Бельгией, Нидерландами и западными регионами Германии.

Серьезные проблемы с транспортом ожидаются и в парижском регионе Иль-де-Франс на железнодорожных линиях, которые находятся в ведении SNCF. По данным компании, отменены будут до 72% пригородных электричек Transilien, будут серьезные перебои в работе линий RER, соединяющие центр Парижа с пригородами.

Забастовка работников будет продолжаться два дня - 3 и 4 апреля. Ее причиной стал проект реформы отрасли, предложенной правительством Франции. Среди выдвинутых кабмином мер - отмена особого статуса работников железной дороги с причитающимися льготами и приравнивание их к обычным наемным работникам.

В ответ профсоюзы заявили о намерении провести двухмесячную массовую забастовку, начиная с апреля. Планируется, что забастовщики будут прекращать работу на два дня из пяти в ходе рабочей недели. В общей сложности стачка будет продолжаться 36 дней должна завершиться в конце июня.

Как сообщала "Страна", ранее протесты во Франции переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией.

Также напомним, что ранее появилось видео с места столкновения школьного автобуса с поездом во Франции.