Шведский нападающий Златан Ибрагимович выдающимся образом дебютировал в чемпионате США по футболу, забив гол едва ли не с центра поля.

Выйдя на замену, звездный шведский форвард непосредственным образом поучаствовал в победном "камбэке" своего клуба, оформив дубль. Особо невероятным получился первый его мяч новичка - Златан забил едва ли не с центра поля.

Его американский дебют пришелся на так называемое "дерби" между "Гэлакси" и клубом "Лос-Анджелес". Златан вышел на поле на замену на 71-й минуте. "Его команда проигрывала. Счет на табло был 3:2.

Впоследствии команда Ибрагимовича одержала победу со счетом 4:3.

Напомним, в конце прошлого года Златан Ибрагимович впервые после травмы попал в заявку "Манчестер Юнайтед".

Позже он разорвал контракт с английским клубом и перебрался в США.