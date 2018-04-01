ИГИЛ пригрозил химической атакой во время ЧМ-2018 в России
Террористическая группировка "Исламское государство" планирует осуществить ряд терактов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на сообщение группировки ИГ в Telegram.
В частности, по каналам ИГ распространяются изображения, на которых, как предполагается, террористы используют беспилотные летательные аппараты для транспортировки бомб.
По данным источников в силах безопасности, террористы ИГ могут оснастить химическими или бактериальными веществами беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, группировка якобы сможет отправлять смертников на стадионы.
Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Еще напомним, что в Ираке казнят 16 турчанок-жен боевиков ИГИЛ.