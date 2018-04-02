Правоохранители Черниговской области задержали мужчину, который зарубил и закопал в лесу жительницу Козелецкого района. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Тело жертвы откопали в присутствии понятых и судмедэксперта, который в дальнейшем установил причину смерти женщины от обширного кровотечения вследствие разрыва печени и колото-рубленых ран на голове и лице.

Оперативники установили личность погибшей и на поиски убийцы ушло несколько часов. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Козелецкого района.

После задержания мужчина сразу рассказал полиции, что после употребления алкоголя у него с сожительницей возникла ссора. Выяснение отношений закончилось тем, что подозреваемый, подогретый спиртным, жестоко избил женщину, а затем зарубил ее топором.

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Мужчина продолжил пьянку, а на следующий день на санках вывез тело за пределы населенного пункта и закопал в лесополосе. Чтобы избавиться от вещественных доказательств он собрал окровавленные вещи и выбросил на свалку.

Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса в Украине (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Как сообщала "Страна", ранее в Черниговской области полицейские помешали бандитам отправлять девушек в секс-рабство заграницу.

Напомним также, что пограничники в Черниговской области задержали блуждающего насильника.