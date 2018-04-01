Президент США Дональд Трамп призвал власти Мексики принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в США. В противном случае Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами", - утверждает американский лидер.

"Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!" - резюмировал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, на строительство стены с Мексикой Конгресс в этом году так и не выделил средства, профинансировав лишь ремонт существующего металлического заграждения и продление его на незначительное расстояние.

Как сообщала "Страна", в США одобрили строительство стены с Мексикой за $1,6 млрд.