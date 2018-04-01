В Одессе после обрушения балконной плиты мужчина стрелял в своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

Событие произошло в одной из многоэтажек Малиновского района областного центра. В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты. Она упала на балкон соседей снизу.

Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу в грудь. 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о привлечении стрелка к ответственности.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Предварительно установлено, что в результате конфликта между соседями телесные повреждения также получила жительница квартиры на седьмом этаже. Их нанес хозяин квартиры сверху, куда женщина поднялась выяснять отношения после падения балконной плиты. Одесситка пожаловалась на соседа своему мужу и тот "решил конфликт" с помощью оружия.

Сейчас по обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщала "Страна", в Одессе на участника Юморины рухнул фрагмент фасада, мужчина потерял сознание.

Напомним также, что ранее в Одессе на Привозе иностранец открыл стрельбу по охранникам парковки.