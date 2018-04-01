Сегодня, 1 апреля, в Мариуполе завершился скандальный матч между ФК "Мариуполь" и столичным "Динамо".

Игра проходила в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги на стадионе имени Бойко и завершилась победой "бело-синих" со счетом 2:3.

Примечательно, что первый тайм выиграли хозяева поля - на 28-й минуте отличился Тотовицский. Он же и отличился во второй раз на 78-й минуте, но когда его команда уже уступала в два мяча.

За динамовцев во второй половине отличались Беседин (47), Шапаренко (65) и Цыганков (72).

В итоге - победа киевлян, что сократило им отрыв от лидера турнира - донецкого "Шахтера", на три очка.

"Горняки" свой матч проведут сегодня в 19:30 на выезде против луганской "Зари".

Напомним, что в первой части чемпионата Украины "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь по соображениям безопасности. КДК ФФУ присудил "Динамо" техническое поражение за неявку на матч.