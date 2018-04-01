Сегодня, 1 апреля, у железнодорожного вокзала во Львове загорелся трамвай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГосЧС во Львовской области.

Трамвай задымился без явных очагов огня. В момент возгорания в середине электротранспорта не было пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: УНН

Трамвай серьезно задымился, отъехав от вокзала Фото: УНН

Ранее во Львове троллейбус протаранил маршрутку, пострадали семь человек. Все они находятся в больнице. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе - примерно 25 человек.

Как сообщала "Страна", ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.

Напомним также, что в Киеве трамвай врезался в припаркованный на улице автомобиль Lexus.