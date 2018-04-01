В Деснянском районе Киева в подъезде одной из местных многоэтажек оборвался лифт. Об этом сообщают "Стражи. Эспресо".

Лифтовая кабина упала вниз с высоты третьего этажа.

На момент инцидента в лифте находился человек. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Других подробностей инцидента и адрес дома, где он произошел, не приводят.

Напомним, ранее в лифте многоэтажки в Симферополе погибли мама и младенец. Сначала лифт зажал коляску с малышом и убил его, а затем поехал вверх и раздавил женщину.

Как сообщала "Страна", в торговом центре Винницы рухнул лифт с шестью рабочими.

Лифт опускался с пятого этажа, но после проезда второго этажа началось падение. Отмечается, что никто из рабочих не пострадал. В чем причина падения лифта - неизвестно.

В результате работники офисов, которые с утра пришли на работу, были вынуждены подниматься в свои кабинеты пешком до 8-го этажа, ведь не работал ни один из двух лифтов. Затем был включен один из подъемников.