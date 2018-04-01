27-летний испанский хавбек Альбасете и одноклубник украинца Романа Зозули Пелайо Ново выпал из окна третьего этажа перед матчем 33 тура испанской Сегунды против "Уэска", сообщает официальный сайт клуба.

Спортсмен был транспортирован в отделение больницы в Сарагосе. Отмечается, что его состояние стабильное. По информации испанского издания AS инцидент произошел в отеле, когда Ново разговаривал по телефону.

Отметим, что матч "Альбасете" - "Уэска" в Испании перенесен на неопределенный срок.

Добавим, что в этом матче впервые за полтора месяца мог появиться украинский бомбардир клуба Роман Зозуля, которого главный тренер команды включил в заявку после восстановления игрока от травмы.