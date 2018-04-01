Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал, почему за "делом Скрипаля" видит действие британских спецслужб.

Об этом сообщает "НТВ".

По словам Яковенко, главным доказательством провокации стало то, что британские службы отказались сотрудничать с Россией.

"Нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб", – сказал он.

"Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать", - подчеркнул он.

Посол отметил, что в данный момент российская сторона "выбирает методику, по какому пути пойдет", но давление на британцев будет усиливаться.

Напомним, МИД Великобритании и Северной Ирландии заявило, что около 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщала "Страна", двоюродная сестра Юлии Скрипаль намерена проведать ее в Лондоне.