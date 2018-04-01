В Вилково Одесской области в результате паводка подтопило дома. В соцсети Facebook делятся впечатляющими видео наводнений.

Очевидцы сообщают, что Дунай подтопил уже третью часть территории Вилково Килийского района Одесской области. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении 50% города.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло из-за интенсивного таяния снега. Проблемы в работе дренажной системы также привели к критическому поднятию уровня воды.

Сейчас есть риск попадания воды в дома, спасатели пытаются откачать часть воды специальной плавающей помпой.

Как сообщала "Страна", впервые вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов 24 марта. Полицейские во время подтоплений обеспечили эвакуацию жителей Вилково, при этом контролируя сохранность имущества местных жителей.