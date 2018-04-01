Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов со своим женихом - голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного "Гранд-отеля" в городе.

Помимо Мэрис Хилтон на вечеринке были певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий. Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие, пишет "Вголос".

Известная светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов заранее.

Фото: Grand Hotel Lviv/Instagram

В СМИ появилась информация, что за приезд Пэрис Хилтон заплатят $500 тысяч, но владелец "Гранд Отеля" Григорий Козловский (депутат БПП) назвал эту сумму преувеличенной, отказавшись назвать конкретную сумму, пишет Zaxid.net.

Фото: Grand Hotel Lviv/Instagram

Фото: Grand Hotel Lviv/Instagram

Фото: Grand Hotel Lviv/Instagram

Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира-Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона. Однако в 2007 году он подписал завещание, по которому 97% всего своего бизнеса передал на благотворительность.

Как сообщала "Страна", ранее Пэрис Хилтон потеряла на вечеринке обручальное кольцо ценой в $2 миллиона.

Ранее мы писали, что светская львица Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения.