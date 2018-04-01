В субботу, 31 марта, в Польше произошло ДТП. Около 10:00 автобус с 31 российским туристом из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса перевернулся в районе населенного пункта Добромеж. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

В результате аварии, по данным министерства иностранных дел, пострадали восемь россиян. Причем всем им была оперативно оказана медицинская помощь. В настоящее же время в больнице остается одна женщина, а все остальные россияне возвращаются на родину.

"Одна туристка остается в специализированной польской клинике под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой", - говорится в сообщении, размещенном на сайтеМИД РФ.

При этом там подчеркивается, что генеральное консульство России в польской Познани "находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры".

Фото: facebook.com/MIDRussia

Напомним, ранее в Польше разбился автобус с туристами из Беларуси.

Как сообщала "Страна", в Польше за год попросили убежища 300 украинцев.