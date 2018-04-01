Сегодня, 1 апреля, во время празднования традиционной одесской "Юморины" произошел несчастный случай: молодой человек проходил мимо здания, с которого обрушился фрагмент фасада. Об этом сообщает МВД Украины на странице в Facebook.

Часть конструкции дома рухнула мужчине на голову. Получив травму, он потерял сознание.

Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, оказали первую помощь, вызвали скорую помощь и оцепили место происшествия для предотвращения травмирования прохожих.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", в прошлом году в Одессе прошла Юморина под знаком резиновой уточки. Издание запечатлело парад с высоты птичьего полета. И каких героев здесь только не было: в голове колонны двигалась полиция, а после можно было видеть популярных комедийных персонажей и героев мультфильмов.