Стали известны подробности ДТП с участием российского дипломата в Киеве. Об этом сообщает "112 Украина".

"Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Оба транспортные средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен", - рассказал глава департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало.

Тракало добавил, что водитель дипломатического авто имел признаки алкогольного опьянения. Однако полицейские не смогли составить админпротокол, так как виновник ДТП показал документ сотрудника посольства, задерживать которых запрещено по Венской конвенции.

Сейчас неизвестно, где находится авто и виновник резонансного ДТП.

Напомним, в ночь на 1 апреля в Киеве произошло ДТП с участием авто дипломатического представительства РФ. Машина Volkswagen с госномером D001067 врезалась в припаркованное такси KIA.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.