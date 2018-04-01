1 апреля украинские СМИ пытались шутить и распространять то, что в США называют fakenews – новости, не имеющие ничего общего с реальностью.

Это тем более забавно, что уже около года украинские власти пытаются принять закон об ответственности изданий за фейковые новости. Интересно, сделали бы нардепы исключение для Дня смеха?

"Страна" посмотрела, как шутили в Украине на 1 апреля (пока это еще можно).

Розыгрыши в СМИ

Издание "Экономика от Пророка" предрекло ни много, ни мало – увольнение с должности Петра Порошенко.

По его "данным", США устами посла Мари Йованович поставили украинскому президенту условие – в течение двух недель объявить о своей отставке. Иначе новый глава Госдепа Майк Помпео пообещал раскрыть все офшорные счета Порошенко.

"В противном случае США обнародуют весь имеющийся у них компромат на Порошенко. Также МВФ озвучит официальное сообщение о прекращении сотрудничества с Украиной из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и не выполнения ряда других требований. Кроме того, по согласованию Помпео с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, Евросоюз объявит о приостановке безвизового режима Украины с ЕС", – нагнетает "Пророк".

При этом Порошенко "сообщил Йованович о своем согласии на предложение США". Досрочные президентские выборы могут состояться в июне-июле. Сразу после них Петр Алексеевич покинет Украину и переберется жить, предположительно, в Израиль. За оставшееся до выборов время он постарается реализовать свои украинские активы.

Издание "Команда 1" решило потроллить сегодняшний матч "Динамо" в Мариуполе. Оно заявило, что на эту важную для киевлян игру не поехали ключевые футболисты "Динамо".

"По разным причинам сегодня не сыграют сразу четыре основных исполнителя команды Александра Хацкевича на данный момент — Дерлис Гонсалес, Беньямин Вербич , Дьемерси Мбокани, Мораес, а также Евгений Хачериди и Тамаш Кадар.

Парагваец и словенец получили повреждения в сборных, конголезец снова на что-то пожаловался, бразилец пропустил три последних тренировочных дня из-за сильного простудного заболевания, а венгр травмирован еще со времен матчей против Лацио", – рисует издание картину настоящего мора в "Динамо".

Издание "048" из Одессы запустило утку о том, что 1 апреля Макдоналдс будет кормить бездомных бесплатно.

"Только сегодня в обед все рестораны сети McDonalds в Одессе совершенно бесплатно будут кормить бездомных.

Для получения бесплатного обеда бездомным придется продемонстрировать QR-код на смартфоне, который они накануне должны были получить в соцобесах по адресу прописки.

При предъявлении кода, в ресторане бездомным выдадут сендвич, картофель-фри и напиток по выбору", – пишет "048".

Веселье в Сети

Веселились не только СМИ, но и политики. Например, кривбасский депутат от УКРОПа Николай Колесник заявил, что назначен заместителем мэра Кривого Рога Юрия Вилкула – своего давнего политического оппонента.

"В понедельник мэр Кривого Рога Юрий Вилкул подпишет распоряжение о назначении меня своим первым заместителем. Вместо Евгения Удода. Были тяжелые переговоры. Я принял непростое решение, выразил свое согласие. Я ухожу из политики и слагаю мандат депутата Криворожского горсовета", – написал Колесник в Facebook.

Хорошее воображение оказалось у пограничников. Они бодро отрапортовали, что ставят на боевое дежурство сторожевых крокодилов.

На сайте Госпогранслужбы была опубликована шуточная новость о том, что вскоре кроме служебных собак у пограничников появятся служебные нильские крокодилы.

Отмечается, что под наблюдением ученых-зоологов пограничники якобы начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов.

Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области. Первый выход крокодилов на службу состоится только при благоприятных погодных условиях. Ведь рептилия чувствует себя комфортно при температуре выше 18 градусов. А ее комфорт – залог успеха,– говорится в шутливом сообщении пограничников.

Они добавили, что первых крокодилов на службу в ГПСУ предоставили работники Одесского зоопарка.

В ГПСУ также выразили надежду, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность".

Сервис по продаже концентных билетов concert.ua "порадовал" своих подписчиков "новостью" о приезде в Киев Джастина Тимберлейка. Впрочем, читатели паблика "Концерта" мгновенно раскусили фейк – и, надо сказать, остались недовольны.

"Сами себе хуже сделали, ведь шутку можно трактовать типа: Вы действительно подумали, мы можем Тимберлейка привезти? Ха-ха-ха, мы можем только шутить", – написали в комментариях.

В Харькове заявили, что в связи с предложением Павла Климкина перейти на латиницу решили переназвать городской универсальный билет E-ticket. Теперь он будет звучать как Ebilet.