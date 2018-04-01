Сервис Google Maps предлагает пользователям сыграть в головоломку "Где Уолли?" в честь 1 апреля. Детская игра Where’s Waldo? (в Украине эти книги более известны под названием "Где Уолли?"). На сайте или в мобильном приложении открывается игра с пятью уровнями.

На картинках с персонажами Уолли и четверых его друзей предстоит отыскать.

Как только находишь главного героя, можно перейти на следующий уровень.

Каждая головоломка расположена в разных частях света: в Андах, на пляже в Австралии, на Олимпийском стадионе в Пхенчхане и на фестивале "Томатина" в Испании.

Уолли зовет поиграть в игру-головоломку в Шевченковском районе Киева Фото: www.google.ru/maps

Кто такой Уолли

"Where’s Waldo" - это серия детских книг Мартина Хендфорда, где читателям предлагают найти в "беспорядке" людей, животных и прочих вещей того самого Уолли - парнишку в очках и забавной шапке, который вечно норовит потеряться. Со временем появилась книга превратилась в игры и комиксы и перестала быть только детской.

Как играть

Заходим в Google Maps и кликаем на изображение Уолли, который выглядывает из-за карты. Уровней в игре много, и с каждым разом "потеряшка" меняет свое местоположение: то он катается на лыжах в Альпах, а через минуту уже нежится на пляже в Австралии. Помимо Уолли, вы можете поискать и его друзей: Венду, Уофа, Волшебника Белогорода, а также злодея Одло.

В игре есть даже Google Assistant, хотя роль у него здесь второстепенная: он напоминает, что вы смотрите карты, и предлагает обновить приложение, если это необходимо.

Поиграть в "Где Уолли" можно будет сегодня и всю следующую неделю.

Фото: www.google.ru/maps

Напомним, Google не впервые привлекает внимание к своему сервису таким образом. 1 апреля 2015 года на картах появился Pac-Man, в 2017 году - Ms. Pac-Man, а несколько недель назад, к Mar10 Day, привычный красный указатель заменил знаменитый водопроводчик Марио.

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