В центре Киева дерево упало на припаркованные автомобили
В воскресенье, 1 апреля, в Киеве дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщает "112 Украина".
ЧП произошло на столичном бульваре Тараса Шевченко.
Сообщается, что на машины Dacia и Honda упали ветки старого дерева. В результате чего авто получили царапины и вмятины. Пострадавших в результате инцидента нет.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, что в Борисполе Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных.
На место происшествия вызвали "скорую", а потерпевшую доставили в Бориспольскую центральную районную больницу. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.
Также на Гостомельской трассе под Киевом произошло тройное ДТП и образовалась огромная пробка.