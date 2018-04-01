В воскресенье, 1 апреля, в Киеве дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщает "112 Украина".

ЧП произошло на столичном бульваре Тараса Шевченко.

Сообщается, что на машины Dacia и Honda упали ветки старого дерева. В результате чего авто получили царапины и вмятины. Пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, что в Борисполе Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных.

На место происшествия вызвали "скорую", а потерпевшую доставили в Бориспольскую центральную районную больницу. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.

Также на Гостомельской трассе под Киевом произошло тройное ДТП и образовалась огромная пробка.