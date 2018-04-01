В связи с праздниками и Пасхой, которую в этом году отмечаем 8 апреля, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 апреля. А уже в конце месяца нас ожидают сразу четыре выходных дня подряд.

Это связано с тем, что 1 мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник. Кабинет Министров принял решение сделать выходным днем понедельник, 30 апреля.

Поэтому переносится рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая (бонусный выходной придется отработать).

Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2018 года не предусмотрено.

Таким образом в апреле насчитывается 11 выходных и 19 рабочих дней.

Напомним, следующая неделя - со 2 по 7 апреля - Страстная неделя или последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе. В это время вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Как сообщала "Страна", иудеи всего мира отмечают Песах 30 марта. Мы писали о том, что можно и чего нельзя делать в этот день.