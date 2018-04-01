В Германии заявили, что надеются на возвращение доверительных отношений с Россией. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Мас, сообщает "DW".

Так, министр иностранных делполагает, что Россия может выступать в качестве партнера "для решения региональных конфликтов".

Глава МИД Германии добавил, что Россия - это "важный элемент поддержки многонационального порядка". Таким образом, Берлин "открыт к диалогу" с Москвой, отметил чиновник.

Отметим, что 10 апреля президент Петр Порошенко совершит официальный визит в Германию где встретится в канцлером Ангелой Меркель. Лидеры стран намерены обсуждать миротворцев на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2".

Также Германия требует предоставить ей место в Совете безопасности ООН.