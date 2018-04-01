Папа римский Франциск в воскресенье, 1 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане возглавил торжественную пасхальную мессу, на которую собрались тысячи верующих и туристов со всего мира.

Во время божественной литургии Евангелие звучало на латинском и греческом языках, а одно из прошений молитвы верных (о папе Франциске и всех епископах церкви) было прочитано на русском языке. Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Христос воскрес!" - провозгласил Папа Римский. В своем обращении он воззвал к миру во всем мире и, говоря о горячих точках, попросил Господа "принести мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли", а также "возлюбленной и страдающей Сирии" и странам Африки - Южному Судану и Сомали, "по-прежнему раздираемым конфликтами, которые усугубляются засухой". Понтифик также выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове.

Франциск призвал к скорейшему окончанию конфликта в Украине и напомнил о социальных проблемах стран Латинской Америки. Он подчеркнул необходимость борьбы с безработицей и наркоторговлей, а также пожелал здоровья и удачи беженцам, мигрантам, больным, детям, а также "всем людям доброй воли". От имени понтифика верующим было объявлено символическое отпущение грехов по случаю Пасхи.

Появлению Франциска на балконе собора Святого Петра предшествовало исполнение государственных гимнов Италии и Ватикана сводным оркестром почетного караула итальянских карабинеров и папских швейцарских гвардейцев. Пасхальные службы Папы Римского начались со всенощной литургии в главной базилике Ватикана, где понтифик совершил обряд крещения и миропомазания восьми взрослым гражданам из пяти стран - Италии, Албании, Перу, Нигерии и США. Перед утренней торжественной мессой на площади Святого Петра Франциск, по своему обыкновению, не отказался от общения с толпой из специальной бронированной машины - "папамобиля".

Празднования проходят в апостольской столице при повышенных мерах безопасности. Все прибывающие на территорию папского града-государства проходят контроль металлодетекторов, а на крыше колоннады Бернини разместились снайперы. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. представителей служб правопорядка - итальянские полицейские и карабинеры, а также ватиканские жандармы.

Как сообщала "Страна", Порошенко поздравил с Пасхой христиан западного обряда.

Ранее мы писали, что 1 апреля украинцы отмечают православный праздник – Вербное воскресенье. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 8 апреля.