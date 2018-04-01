В киевском метро у пассажира полицейские изъяли патроны к автоматическому оружию. Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

"Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При обзоре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы. Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Мужчина объяснил, что нашел заряды и оставил себе", - рассказали в полиции.

На данный момент полиция определяет, с какой целью мужчина хранил патроны.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК, предусматривающего до семи лет лишения свободы.

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