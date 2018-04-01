В США разбился самолет, есть погибшие
В США разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает ABC News.
Авиакатастрофа произошла в калифорнийском городе Санта-Паула недалеко от местного аэропорта. Самолет врезался в контейнер на земле. В результате столкновения погибли два человека.
Причины крушения пока неизвестны, ведется расследование.
Капитан пожарного округа Стэн Зиглер заявил, что явных причин для аварии не было. В тот день погода была ясной и без сильного ветра.
Фото: abcnews.go.com
Санта-Паула находится примерно в 105 км к северо-западу от Лос-Анджелеса.
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции самолет зацепился за светофор и упал на автомобильную трассу, есть погибшие.
Также в Тель-Авиве на взлетной полосе хвостами зацепились два самолета.
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