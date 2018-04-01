В США разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает ABC News.

Авиакатастрофа произошла в калифорнийском городе Санта-Паула недалеко от местного аэропорта. Самолет врезался в контейнер на земле. В результате столкновения погибли два человека.

Причины крушения пока неизвестны, ведется расследование.

Капитан пожарного округа Стэн Зиглер заявил, что явных причин для аварии не было. В тот день погода была ясной и без сильного ветра.

Фото: abcnews.go.com

Санта-Паула находится примерно в 105 км к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции самолет зацепился за светофор и упал на автомобильную трассу, есть погибшие.

Также в Тель-Авиве на взлетной полосе хвостами зацепились два самолета.