В ночь на воскресенье, 1 апреля, во Львове на проспекте Свободы произошел конфликт трех парней с водителем такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент, по его словам, произошел в 4:30.

"Неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, в автомобиле такси разбитые окна", – отметил он.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Депутат Зинкевич сообщил, что одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Как сообщала "Страна", в Киеве дипломатическое авто РФ врезалось в такси.

Ранее мы писали, что за нападение на таксиста под Киевом задержали двух разбойников. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отобрали у водителя имеющиеся деньги и скрылись.