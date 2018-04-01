28-летняя киевлянка стала настоящей звездой соцсетей, публикуя свои фото в образе киногероя Лары Крофт. На портале Reddit снимки "Тани Крофт" набирают тысячи лайков и сотни комментариев.

В своих соцсетях девушка рассказывает, что занимается косплеем Лары Крофт уже более 10 лет. Создает костюмы и делает фотосеты ее муж и единомышленник Алекс Бейкет.

Фото: tanyacroft.deviantart.com

Фото: instagram.com

Свое увлечение косплеем девушка начала благодаря серии игр о приключениях Лары Крофт.

Таня даже создала несколько тематических сайтов.

Пару лет назад киевлянка на конкурсе косплеев в России получила приз за лучший образ Лары Крофт.



"Это уже не хобби, это моя жизнь. Я поняла, что это и есть часть меня. Возможно, многие скажут мне, что это перебор — нельзя так фанатеть и так далее. Это не фанатизм, просто я нашла себя, нашла цель в жизни, и безумно счастлива!" - пишет в сети девушка.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинка выиграла поездку в Голливуд за лучший костюм для Игры престолов.