Украинка Ольга Харлан завоевала золотую награду на этапе Гран-при по фехтованию на сабле, который проходил в Сеуле. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины на своей странице в Facebook.

В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в очень напряженном противостоянии Ольга справилась с Бьянкой Паску из Румынии - 15:14. А вот в финале Харлан легко и уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.

Фото: facebook.com/olympicua

Как сообщала "Страна", украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла этап Гран-при в Мексике . В финале Ольге было несколько проще, чем на предыдущей стадии. Здесь она не оставила шансов восьмой саблистке турнира - итальянке Арианне Эрриго (15:6).

Ранее мы писали, что украинка Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию. В финале она победила грозную итальянку Росселу Грегорио со счетом 15 - 6.