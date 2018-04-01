Главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов отчитался о доходах за 2017 год. Об этом сообщает сайт НАПК.

За прошлый год нардеп заработал 247 тысяч гривень. А его супруга - 54 тыс. грн.

Также нардеп оплатил 375 тысяч гривень на обучение.

Наличными политик держит 2,78 млн.грн, 83 тыс. долларов и 22 тыс. евро.

Отметим, что согласно декларации за 2016 года, у депутата было несколько больше наличных средств: 3,5 млн.грн, 85 тыс. долл., 24 тыс. евро.

Его жена все также имеет в собственности две квартиры и два гаража в Киеве. На самого нардепа оформленной недвижимости нет.

При этом в его собственности находится два авто: BMW X5 и Range Rover, у его супруги – Opel Vectra.

Добавим, что 31 марта Герасимов указал декларации – доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в размере 101 тыс. грн. Эти изменения будут отображены в декларации народного депутата за 2018 год.

Ранее "Страна" сообщала, что главный по судам на Банковой задекларировал миллионы долларов налички, "Ягуар" и коллекции картин.

Также премьер Украины Гройсман обошел по задекларированным доходам президента страны Порошенко.