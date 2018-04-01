Сегодня состоится скандальный матч между футбольными клубами "Мариуполь" и "Динамо". Мы собрали самые интересные факты об этом поединке.

Все началось с бойкота

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать киевскому "Динамо" техническое поражение 0:3 за неявку на матч против "Мариуполя" в прифронтовой город из-за якобы отсутствия гарантий безопасности.

Напомним, что 27-го августа киевский клуб не приехал в Мариуполь, где был запланирован поединок 7 тура украинской премьер-лиги против одноименной команды.

Киевскому "Динамо" все-таки присуждено техническое поражение за отказ приехать на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь".

Арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ. После этого киевляне заявили, что все-таки выполнят вердикт и поедут на игру в Мариуполь.

Время матча перенесли ради Порошенко

Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала поединка было изменено на 17:00. Игра состоится в воскресенье, 1 апреля, на стадионе им. В. С. Бойко в Мариуполе.

Как передает портал Футбол 24, со ссылкой на собственные источники, перенос времени матча произошел ради посещения мариупольского стадиона президентом Украины Петром Порошенко.

Как будет проходить матч

"Динамо" проинформировал, что 1 апреля на матче в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги, который пройдет в Мариуполе (Донецкая оласть), для болельщиков выделят отдельный сектор на мариупольском стадионе.

Учитывая близость города к линии разграничения на Донбассе, и возможное посещение матча президентом Порошенко, в городе и на стадиое будут введены усиленные меры безопасности.

Из-за переноса времени футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда Мариуполь - Киев.

Прогноз и ставки букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех хозяев оценивается в 8,5. А вероятность ничейного исхода – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,25, а на победу Мариуполя – 9,5. Ничья в этом поединке оценивается в 5,0.

Где смотреть матч Мариуполь-Динамо

Транслировать футбольный поединок будет телеканал "Футбол 1" в 17:00 по Киеву.

Как сообщала "Страна", в Мариуполе и на стадионе вводят усиленные меры безопасности.

Ранее мы писали, что "Мариуполь" отказал "Динамо" в переносе несостоявшегося матча.