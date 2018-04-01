Мариуполь - Динамо. Что известно о самом скандальном матче чемпионата
Сегодня состоится скандальный матч между футбольными клубами "Мариуполь" и "Динамо". Мы собрали самые интересные факты об этом поединке.
Все началось с бойкота
В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать киевскому "Динамо" техническое поражение 0:3 за неявку на матч против "Мариуполя" в прифронтовой город из-за якобы отсутствия гарантий безопасности.
Напомним, что 27-го августа киевский клуб не приехал в Мариуполь, где был запланирован поединок 7 тура украинской премьер-лиги против одноименной команды.
Киевскому "Динамо" все-таки присуждено техническое поражение за отказ приехать на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь".
Арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ. После этого киевляне заявили, что все-таки выполнят вердикт и поедут на игру в Мариуполь.
Время матча перенесли ради Порошенко
Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала поединка было изменено на 17:00. Игра состоится в воскресенье, 1 апреля, на стадионе им. В. С. Бойко в Мариуполе.
Как передает портал Футбол 24, со ссылкой на собственные источники, перенос времени матча произошел ради посещения мариупольского стадиона президентом Украины Петром Порошенко.
Как будет проходить матч
"Динамо" проинформировал, что 1 апреля на матче в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги, который пройдет в Мариуполе (Донецкая оласть), для болельщиков выделят отдельный сектор на мариупольском стадионе.
Учитывая близость города к линии разграничения на Донбассе, и возможное посещение матча президентом Порошенко, в городе и на стадиое будут введены усиленные меры безопасности.
Из-за переноса времени футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда Мариуполь - Киев.
Прогноз и ставки букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех хозяев оценивается в 8,5. А вероятность ничейного исхода – 5,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,25, а на победу Мариуполя – 9,5. Ничья в этом поединке оценивается в 5,0.
Где смотреть матч Мариуполь-Динамо
Транслировать футбольный поединок будет телеканал "Футбол 1" в 17:00 по Киеву.
Как сообщала "Страна", в Мариуполе и на стадионе вводят усиленные меры безопасности.
Ранее мы писали, что "Мариуполь" отказал "Динамо" в переносе несостоявшегося матча.