В воскресенье, 1 апреля, в Одессе проходит традиционная "Юморина".

Первые парады на празднике юмора и смеха прошли на улице Дерибасовской.

По улицам города прошел оркестр, пронесли огромную желтую резиновую уточку, которая вместо морячка стала новым символом "Юморины".

На параде также состоялся "парад клоунов", "марш супергероев" и "парад живых скульптур".

Кроме того по дорогам традиционно проехали одесские байкеры, которые прогремели своими выхлопами на всю Дерибасовскую.

Вечером в городе пройдет концерт украинских исполнителей на главной сцене города.

Фото: 048.ua

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