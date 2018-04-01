В Одессе началась первоапрельская Юморина. Фото и видео
В воскресенье, 1 апреля, в Одессе проходит традиционная "Юморина".
Первые парады на празднике юмора и смеха прошли на улице Дерибасовской.
По улицам города прошел оркестр, пронесли огромную желтую резиновую уточку, которая вместо морячка стала новым символом "Юморины".
На параде также состоялся "парад клоунов", "марш супергероев" и "парад живых скульптур".
Кроме того по дорогам традиционно проехали одесские байкеры, которые прогремели своими выхлопами на всю Дерибасовскую.
Вечером в городе пройдет концерт украинских исполнителей на главной сцене города.
Фото: 048.ua
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