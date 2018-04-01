Тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышен на 1 процентный пункт. Об этом пишет Центр траспортных стратегий.

Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19.03.2012 и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21.07.2014.

Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%.

Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

В целом, стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - лишь в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

Как сообщала "Страна", повышение цен на ж/д билеты с 1 апреля пока не утверждено.

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