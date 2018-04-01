Новым комиссаром Совета Европы по правам человека официально стала Дуня Миятович. 1 апреля она вступила в должность.

"Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, Дуня Миятович заменила на этой должности Нилса Муйжниекса, который занимал ее с 2012 года.

Комиссар Совета Европы по правам человека обязан следить за соблюдением прав человека в странах ЕС. Он избирается путем голосования среди трех кандидатур сроком на шесть лет.

С 2010 года Дунья Миятович была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Она неоднократно высказывалась по поводу Украины, в частности, критиковала запрет телеканалов и кинофильмов, а также закон о декоммунизации.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет Европы официально займется еще одним нападением на СМИ в Украине.

Также Совет Европы сообщил о слабой борьбе с отмыванием денег в Украине.