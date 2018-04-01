Петр Порошенко сегодня, 1 апреля, побывал в Мариуполе, где встретился с представителями греческой общины.

Среди прочего, он обсудил с ними языковую часть закона об образовании, которая вызвала много вопросов у национальных меньшинств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул важность поощрять маленьких детей учить украинский язык. По его мнению, они должны знать и свой язык, и государственный - украинский.

"Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и госуда-рственный язык", - сказал Порошенко.

В феврале в Раде зарегистрировали законопроект, откладывающий языковую статью закона об образовании.

Ранее Венгрия объяснила, что именно будет блокировать Украине весной и летом из-за скандального закона об образовании.