Потерявший в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" всю семью Игорь Востриков опубликовал на своей странице в Instagram очередное видео с моментом начала возгорания в здании. Об этом сообщает Life.

Примечательно, что этот отрывок, по неизвестной причине, ранее был вырезан из основного видео о возникновении и распространении огня.

На кадрах видно, как сначала несколько человек предупреждают других посетителей ТЦ о пожаре. Часть из них не спеша начинает покидать торговый центр, другие бросаются забирать детей из игровой зоны. Когда же появляется открытое горение, люди начинают бежать в сторону выхода.

Как сообщала "Страна", Путин принял отставку губернатора Кемеровской области.

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