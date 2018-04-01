Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов (курирует судебную систему) опубликовал декларацию за 2017 год. Об этом сообщает сайт НАПК.

За прошлый год чиновник заработал 354 тысячи 521 гривню.

На банковском счету Филатов держит 12 698 долларов чуть более тысячи евро.

А вот наличными замглавы администрации Порошенко держит 2 млн 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 400 тысяч гривен.

Также Филатов задекларировал две квартиры в Киеве (49 кв.м, в которой он владеет 25%, и 154,5 кв.м, находящаяся в пользовании другого лица).

Еще у него есть два легковых автомобиля: Volkswagen и Jaguar, оба 2007 года выпуска, право пользования которыми также принадлежит другому лицу.

Кроме того Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.

Ране "Страна" сообщала, что в Украине завершилась подача е-деклараций, отчитались около миллиона чиновников.

Отметим, что генпрокурор Луценко указал в декларации более миллиона зарплаты и два подарка.