"Шахтер" намерен предложить новый контракт главному тренеру Паулу Фонсеке с зарплатой 9 млн евро в год. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что "Эвертон" намерен пригласить Фонсеку летом, а "Шахтер" попытается удержать португальца значительной финансовой суммой. Также среди кандидатов на пост главного тренера "ирисок" рассматривают Марку Силву и Карло Анчелотти. Ныне команду тренирует Сэм Аллардайс.

Действующее соглашение 45-летнего специалиста с дончанами истекает летом текущего года.

Фонсека возглавил "Шахтер" в мае 2016 года, когда покинул аналогичный пост у себя на родине в "Браге".

В прошлом году донецкой команде удалось выиграть Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Украины, а португалец был признан лучшим тренером сезона.

Как сообщала "Страна", Бернард хочет уйти из Шахтера в миланский Интер.

Ранее мы писали, что тренер "Шахтёра" вошел в число лучших футбольных наставников Португалии.