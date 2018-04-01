В компании Microsoft готовятся масштабные перемены, в ходе которых намерены больше не делать ставку только на операционную систему Windows. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Глава Microsoft Сатья Наделла объяснил это реорганизацией, которая станет уже четвертой за пять лет.

Сообщается, что подразделения Windows сольется с подразделением облачных сервисов Microsoft Azure.

Также новое совместное подразделение разделять на две группы — одна будет называться Experiences & Devices и отвечает за электронные устройства и ОС Windows. Вторая группа Cloud + AI Platform будет ответственна за облачные вычисления и искусственный интеллект.

Таким образом Microsoft делает упор на развитие облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Microsoft показали, как рисует нейросеть на основании текстового описания картинки.

Отметим, что Microsoft экстренно остановили рассылку обновления Windows для уязвимых процессоров.