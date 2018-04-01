Петр Порошенко совершит официальный визит в Германию в этом месяце.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - написал Цеголко.

Фото: twitter.com/STsegolko

Во время встречи с жителями Мариуполя 1 апреля Петр Порошенко сказал: "10 числа я еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах… Почему это так важно? Потому что когда миротворцы будут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, тогда не будет места российской армии, она пойдет через границу".

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко приехал в Мариуполь на Вербное воскресенье.

Отметим, что Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.