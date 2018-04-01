По состоянию на 1 апреля в Украине в результате паводка подтопило дома в Харькове и Вилково Одесской области.

В Харькове оказались подтопленными четыре дома в Новобаварском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

ЧП произошло в результате интенсивного таяния снега, а также проблем в работе дренажной системы. Уровень воды поднялся настолько, что возник риск ее попадания в частные дома. Спасатели с помощью специальной плавающей помпы начали процесс откачки, чтобы снизить скорость подтопления. Работы продолжаются.

Фото: kharkiv.dsns.gov.uа

В Одесской области за ночь уровень Дуная в Вилково поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко, передает "Думская".

"Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", - отметил чиновник.

Фото: dumskaya.net

Напомним, что 24 марта, вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов в связи с таянием снега, как и предупреждали спасатели. Под угрозой подтопления оказался город Вилково в Одесской области.

Как сообщала "Страна", 13 марта в Киеве ограничили автомобильное движение по улице Фанерной, рядом с Харьковским шоссе в Днепровском районе. Дорогу перекрыли из-за подтопления.