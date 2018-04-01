Во Франции рухнула карусель, один человек погиб
Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек и еще четыре получили травмы.
Об этом пишет Le Progres.
Трагедия случилась вечером, 31 марта на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы.
Предварительно установлено, что карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно рухнула.
По одним данным, погибший мужчина не находился на карусели - его смертельно ранило отлетевшим куском аттракциона. По другим данным, он находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с карусели.
Полиция ведет расследование всех обстоятельств трагедии.
Фото: leprogres.fr
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