Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек и еще четыре получили травмы.

Об этом пишет Le Progres.

Трагедия случилась вечером, 31 марта на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы.

Предварительно установлено, что карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно рухнула.

По одним данным, погибший мужчина не находился на карусели - его смертельно ранило отлетевшим куском аттракциона. По другим данным, он находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с карусели.

Полиция ведет расследование всех обстоятельств трагедии.

Фото: leprogres.fr

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