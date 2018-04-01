Государственная пограничная служба Украины присоединилась к розыгрышам по случаю 1 апреля. Так, на сайте ГПСУ была опубликована шуточная новость о том, что вскоре, кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что под наблюдением ученых-зоологов пограничники якобы начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов.

Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области. Первый выход крокодилов на службу состоится только при благоприятных погодных условиях. Ведь рептилия чувствует себя комфортно при температуре выше 18 градусов. А ее комфорт – залог успеха,– говорится в шутливом сообщении пограничников.

Они добавили, что первых крокодилов на службу в ГПСУ предоставили работники Одесского зоопарка.

В ГПСУ также выразили надежду, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность".





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