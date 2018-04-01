Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода лавин в ближайшие дни в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС.

"По данным Укргидрометцентра 1 апреля в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Карпат.

Ранее мы писали, что в Днепре на людей рухнула снежная лавина с крыши торгового центра. Судя по видео, никто из людей не был серьезно травмирован, однако, все они на мгновение скрылись в клубе снежной пыли.