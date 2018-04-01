В воскресенье, 1 апреля, когда украинцы отмечают Вербное воскресенье, Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя один из величайших христианских праздников - Вербное воскресенье", - приводится цитата президента.

Он отметил, что сегодняшний праздник напоминает нам о ценности мира, о победе вечной жизни над смертью, о спасении.

"И очень жаль, что уже пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада русских пушек.И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность", - сообщается на странице президента.

На видео видно, что президент участвовал в церемонии освящения вербы, затем он предложил детям сфотографироваться с ним. Один из мальчиков собрался плакать на руках у президента. Также президент пообщался с представителями греческой диаспоры.

Напомним, что 1 апреля, Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Как сообщала "Страна", 1 апреля украинцы отмечают православный праздник – Вербное воскресенье. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 8 апреля.