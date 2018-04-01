В Москву прибыл первый из двух самолетов с высланными из США российскими дипломатами.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-96 приземлился утром в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. На борту находились 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.

За ними прибыла колонна автобусов, которая отвезет их в Москву.

Напомним, США высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле. Такие меры принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Служба безопасности Украины уже закрыла въезд в страну 60 гражданам России, которых выдворили из США.

"Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия требует от Британии сократить дипкорпус на "чуть более 50 дипломатов".