В одном из игорных заведений города Малина Житомирской области произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

Правоохранители установили, что сегодня рано утром неизвестный принес в коридор заведения неизвестный предмет, который взорвался в 4:30 - в это время в помещении находилось четыре человека, они не пострадали.

"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Фото: zt.npu.gov.ua

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